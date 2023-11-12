بلاش حد يلعب في دماغكم.. رسالة نارية من أحمد شوبير لجماهير الأهلي

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، جماهير النادي الأهلي بعد مشهد الاشتباكات في مدرجات ملعب خالد بشارة بالجونة، خلال مباراة الجونة، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال شوبير فى تصريحات اذاعية "ألمدرج ملك لجميع الجماهير وليس ملك لأحد، لذلك لا بد من تجنب مثل هذه الخلافات، متابعًا" بلاش حد يلعب في دماغكم لأن ده هيضركم أنتوا".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.