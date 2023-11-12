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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف البحيرة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف البحيرة، اليوم الأحد من مسجد ناصر بمحافظة البحيرة وذلك بحضور أ.د يوسف محمد عبدالوهاب عميد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود، والشيخ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة وعدد من قيادات الدعوة والأئمة.

وفي كلمته رحب الشيخ محمد محمود أبو حطب بالحضور، مشددًا على أهمية الكلمة الطيبة في الدعوة، وجعل الدعوة الوسطية إلى الله سبحانه وتعالي هي النبراس الهادي للداعية، مع ضرورة القيام بنشر الوعي بالقضايا المجتمعية الهامة، والتأكيد على تربية النشء تربية صحيحة وذلك من خلال التوعية السليمة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق ذلك، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل تحقيق التوعية الشاملة.

وفي كلمته أشار أ.د يوسف محمد عبدالوهاب إلى ضرورة بذل الوسع في سبيل توعية المجتمع بالقضايا الهامة، ومن أجل تحقيق ذلك لابد على الإمام أن يؤسس نفسه علميا ومعرفيا وسلوكيا، حتى تكون دعوته على بصيرة، وأن يُحسن استغلال هذه الفرصة السانحة في الدعوة إلى الله (عز وجل) على بصيرة حيث يقول سبحانه: "قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ".
 

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