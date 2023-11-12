مصطفى بكري لـ نتنياهو: جنودك يهربون كالفئران

وجه الإعلامي مصطفي بكري رسالة إلى نتنياهو بعد خطاب اليوم بسبب أزمة فلسطين .

وقال بكري من خلال حسابه عبر اكس :" النتن ياهو يقول : " إذا لم ننتصر في معركة غزه ، التهديد سيطال المنطقه كلها . أنصحك راجع موقفك وموقف جنودك في غزه أولا . إنهم يعتمدون علي العدوان الجوي ، أما هم فيهربون كالفئران المذعوره ، ويواجهون بمقاومه شرسه من الأبطال . صدقني نهاية كيانك المحتل إقتربت ولينصرن الله من ينصره ".



وقد قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار الشامل والدائم في قطاع غزة لن يكون ممكنا إلا مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال نتنياهو، إن “وقف إطلاق النار الوحيد الذي سنكون على استعداد لبحثه يجب أن يشمل إطلاق سراح الرهائن".

ولم يستبعد نتنياهو استمرار “الهدنات الإنسانية” لعدة ساعات، في منطقة محدودة، لأغراض محددة.

وأضاف أن “حركة حماس تريد سلسلة لا نهاية لها من فترات التوقف حيث "تنتهي" الحملة العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي”.