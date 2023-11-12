الثلاثي المتمرد وأزمة المدرب.. ملفات هامة في اجتماع طارئ لمجلس الزمالك غدا

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاجأة عاجلة بشأن مدرب الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الإدارة تنوي الإبقاء علي معتمد جمال نظرا للأزمات المالية الحالية.

ويري فريق داخل مجلس الإدارة الإبقاء علي جمال أو إستقدام المدرب الشاب طارق مصطفي من فريق البنك الأهلي ليحل محل الكولومبي أوسوريو.

ويعقد نادي الزمالك إجتماعا غدا لحسم عدة ملفات، علي رأسها أزمة الثلاثي المتمرد أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي، ومصير المدرب سواء بالإبقاء علي معتمد جمال وهو القرار الأقرب أو إستقدام المدرب الأجبني، لذلك سيكون اجتماع يوم الاثنين غدا إجتماعا حاسما وهاما لمشجعي القلعة البيضاء.