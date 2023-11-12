لحضور حفل الأوسكار الـ61 لجريدة المساء.. مجلس الزمالك يلبي دعوة دار التحرير

لبى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، دعوة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، لحضور حفل الأوسكار رقم 61 لجريدة المساء، وجريدة الكورة والملاعب.

وحرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان عضو المجلس، على التواجد خلال الحفل؛ تقديرا للدور التاريخي والعريق لمؤسسة دار التحرير كإحدى المؤسسات الصحفية الكبرى.

ووجهت المؤسسة، الشكر لمجلس إدارة النادي، على الدعوة لنبذ التعصب منذ تولي مسئولية إدارة القلعة البيضاء، وضرب مثال للروح الرياضية بين كل الأندية.

وشهد الحفل، حضور لفيف من الشخصيات البارزة، على رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، بجانب العديد من الشخصيات الرياضية.