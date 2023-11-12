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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من معتمد جمال بعد تألق سامسون أمام بيراميدز

صدى البلد

أعلن الإعلامي مينا ماهر عن جلسة بين معتمد جمال وسامسون لتهنئته بعد تألقه في مباراة بيراميدز .

وقال ماهر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الكابتن معتمد جمال عقد جلسة مع سامسون اكينيولا لتهنئته ، بعد تسجيله هدف في المباراة السابقة ".

بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، برنامجاً تدريبياً إضافياً للثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي والبنيني سامسون أكينيولا في ختام مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى الثلاثي تدريبات خاصة بعد انتهاء التقسيمة الفنية بالتسديد على مرمى معاذ علاء، من بعض الزوايا المختلفة، ومن خلال تلقي الكرات العرضية من حاتم سكر.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، وأحمد مجدي المدرب المساعد على متابعة الفقرة الخاصة بالثلاثي

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