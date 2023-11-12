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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعلمنا الدرس.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل الاستخباراتي في مواجهة حماس

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

اعترف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، بالفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر (طوفان الأقصى)، مؤكدا أن إسرائيل لم تستعد لمثل هذا السيناريو.

وقال هاليفي، خلال لقائه برؤساء المستوطنات الجنوبية: ”نحن ندرك الفشل.. فشلنا في حماية المستوطنات، لم نستعد لمثل هذا السيناريو. سنتعلم كل شيء ونستخلص الدروس”.

وأضاف: “نحن مصممون على إكمال المهمة وتدمير حماس… لن نوافق على العودة إلى نفس النقطة بعد الحرب”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الوزراء الإسرائيليين من أنه يجب وزن كل كلمة يقولونها في تصريحاتهم العامة حول حرب إسرائيل مع حماس.

وحسب  تقارير وسائل الإعلام العبرية، قال نتنياهو، خلال جلسة للحكومة: “كل كلمة لها معنى عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية. إذا كنت لا تعرف.. لا تتكلم”.

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جاءت تصريحات نتنياهو، بعد تصريحات وزير الزراعة آفي ديختر ووزير التراث عميحاي إلياهو في الأسابيع الأخيرة حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي هاليفي إسرائيل

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