هتلر سيكون فخورا بنتنياهو.. دعوات لمعاقبة عضو اتحاد كرة القدم الإنجليزي لمعاداة السامية

قال عضو في أعلى هيئة لصنع القرار في اتحاد كرة القدم الإنجليزي- يمثل الأقليات العرقية-: أدولف هتلر سيكون فخوراً ببنيامين نتنياهو.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي لشبكة سكاي نيوز إن عضو مجلس الاتحاد الإنجليزي وسيم حق، اعتذر الآن عن التسبب في الإساءة، وحذف التعليق من موقع “إكس”، حول حرب إسرائيل مع حماس.

لكن أحد المحامين الذين يلعبون دورًا قياديًا في اتحاد كرة القدم قال لشبكة سكاي نيوز إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات من خلال إجراء تحقيق رسمي مع عضو المجلس الذي يمثل مجتمعات السود والآسيويين والأقليات العرقية.

وكتب وسيم حق عضو مجلس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد ضحى نتنياهو بشعبه من أجل الحفاظ على السلطة، وفي الوقت الذي يحاول الفلسطينيون الحفاظ على قواهم العقلية. سيكون أدولف هتلر فخوراً ببنيامين نتنياهو".

وبعد الاتصال به للتعليق، قال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لشبكة سكاي نيوز: "لقد حذف التغريدة واعتذر عن التسبب في الإساءة".

فما قال اللورد ولفسون، رئيس هيئة تنظيم كرة القدم في الاتحاد الإنجليزي، لشبكة سكاي نيوز: حذف التغريدة والاعتذار هو الحد الأدنى. هذا ضروري، لكن من الواضح أنه لا يمكن أن يكون ردًا كافيًا.