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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشفى الشفاء في غزة ينفي مزاعم الاحتلال حول تقديم 300 لتر وقود

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

نفي مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، اليوم الأحد، مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي حول تقديم 300 لتر من الوقود للمشفى.

وأكد الدكتور محمد أبو سلمية، أن “خطر الموت يهدد مرضى الكلى لعدم إمكانية علاجهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جراح في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، إن الوضع أصبح “أكثر خطورة” هناك، داعيا إلى إجلاء المرضى بأمان من المنشأة.

وأصدر أحمد المخللاتي، رئيس وحدة الجراحة التجميلية في المستشفى، نداء للمساعدة لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، وقال إن “منطقة المستشفى أصبحت ساحة حرب وأن الموارد الحيوية تتضاءل، بما في ذلك الغذاء والماء.. نحن نأكل آخر علب الطعام المتبقية”.

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وبينما دعا إلى “ممر آمن” لنقل المرضى إلى مكان آمن، قال: “لا يمكنك معاقبة الجميع في مستشفى الشفاء”.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، إن “إسرائيل تحاصر مجمع الشفاء الطبي في غزة بالكامل”.

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