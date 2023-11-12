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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجاوزوا الـ11 ألف شهيد.. الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة ضحايا الحرب علي غزة

صدى البلد

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد: بأن عدد الشهداء الفلسطينيين نتيحة الغارات الإسرائيلية ارتفع منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 11180 شهيد، معظمهم من الأطفال.

وقال إسحاق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية، إن خدمات الهاتف والإنترنت في قطاع غزة ستتوقف تماما يوم الخميس بسبب نقص الوقود، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأطلق مسؤولو السلطة الفلسطينية تحذيرات متكررة خلال الأسابيع الماضية من أن القطاع على بعد أيام من نفاد الوقود، وهو أمر حيوي للمستشفيات والنقل وإنتاج الغذاء ومعالجة المياه وغيرها من العمليات الحيوية.

وتعطلت شبكات الإنترنت والهاتف في عدة مناسبات على الأقل في قطاع غزة منذ بداية الحرب، حيث حدث انقطاع في 27-29 أكتوبر، عندما شنت إسرائيل هجوما بريا موسعا على شمال القطاع.

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