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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مازالوا يحتاجوا المساعدة .. درة تشارك فى حملة الهلال الأحمر تضامنًا مع أهل غزة

درة
درة

نشرت الفنانة درة فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، أثناء مشاركتها فى فريق المتطوعين لتقديم المساعدات لصالح أهل غزة ، من داخل مستشفى الهلال الأحمر المصري .

وكتبت درة على الفيديو ، قائلة: مازالو أهالينا في غزة يحتاجون الكثير من المساعدات في هذا الوقت العصيب جدا وكل يوم أكثر لذلك رغم الحزن الذي نشعر به يجب أن نستمر دائما في دعمهم على كل الأصعدة، المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يتواصل مباشرة مع الهلال الأحمر الفلسطيني و كل المنظمات والتي أتمنى أن يصلهم المزيد منها وأيضا بنشر القضية والمطالبة بوقف العدوان والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والاحتلال والحصار والتطهير العرقي، الله يحفظهم ويحميهم وينصرهم.

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وشنت الفنانة درة هجومًا خلال الفترة الماضية ،علي  الإحتلال الإسرائيلي عقب قصف مستشفى المعمداني  عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت "درة" صورة لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعلقت قائلة: "كفاية إسرائيل قصفت مستشفى، متأسفة على أبشع صورة أنشرها في حياتي لأبشع كائن لو لم يحاكم هذا الكائن كمجرم حرب لا معنى لحقوق الانسان والانسانية كلها".

وكان قد أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.

 

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