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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فى دقائق.. طريقة تحضير الزلابية لأطفالك

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الزلابية، التي يرغب الاطفال والكبار في تناولها سواء بالصباح أو المساء..

مكونات عمل الزلابية

2 كوب من الدقيق.
1 كوب من الماء.
رشة صغيرة من الملح.
رشة صغيرة سكر.
5 جرام خميرة.
ملعقة نشا

مكوّنات العسل

كوب من الماء.
نص ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
1 كوب من السكر.

الطريقة 

نضع الملح والسكر والدقيق في وعاء العجان الكهربائي، ونعلق خطاف العجين، ونقلب بسرعة متوسطة، ثم نضيف

الماء تدريجياً، ونستمر في العجن لمدة خمس دقائق للحصول على عجينة طرية.

نحضر بولة كبيرة، وندهنها بالزيت، ثم نضع بداخلها العجينة، ونغلفها بالنايلون، وضعها في الثلاجة طوال الليل حتى تختمر.

ثم توضع كمية كبيرة من زيت الذرة في مقلاة عميقة وتسخن على نار متوسطة حتى تسخن.

بعد ذلك نحضر العجينة من الثلاجة، ونأخذ بأطراف الملعقة جزء من العجينة ثم قطعيه ببطء في الزيت حتى ينتفخ على كلا الجانبين
بالهنا والشفا

طريقة عمل الزلابية عمل الزلابيه

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