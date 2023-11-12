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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد جنازة وعزاء الفنان عثمان محمد علي

عثمان محمد
عثمان محمد

كشف الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد جنازة الفنان القدير عثمان محمد علي.

وقال عزوز عادل في تصريح خاص لصدى البلد :" جنازة الفنان الكبير عثمان محمد على غدا الاثنين ظهرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد و العزاء يوم الثلاثاء من نفس المسجد".


وقد رحل منذ قليل  الفنان القدير والد الفنان سلوى عثمان بعد رحلة مع المرض ، عن عمر يناهز 88 عاما.

وتساءل الكثير عن سبب وفاة الفنان عثمان محمد علي ، فقد تعرض لجلطة بالمخ خلال الشهور الأخيرة، وسقط مغشياً عليه خلال التصوير، وتم نقله إلى المستشفى ودخل العناية المركزة ، وبعد فترة علاج ، عاد لمنزله لكن من وقتها ومازالت حالته الصحية غير مستقرة ، حتى وافته المنية مساء اليوم .

آخر لقاء إعلامي للفنان عثمان محمد علي في أغسطس الماضي ببرنامج من مصر على قناة سي بي سي ، وتحدث فيها عن الكثير من تفاصيل حياته وعلاقاته في الوسط الفني .

كما تحدث عن الفنان محمد رمضان ورأيه فيه وفي اعماله الفنية ، وقال عنه :" محمد رمضان ظاهرة قدرية ، وكل الناس بتجري وراه لكن هو مش بيجري ورا حد .. وكل المنتجين والمخرجين عايزينه ".

وأضاف الراحل عثمان محمد علي عن محمد رمضان :" الدنيا فتحتله ايديها وقالتله شبيك لبيك اغرف زي مانت عايز".

ووجه عثمان محمد علي رسالة لـ الفنان محمد رمضان قائلاً:" النجاح اللي انت فيه ابتلاء من ربنا عشان يشوفك هتشكر ولا تكفر.. لكن الشكر هنا انك ترجع عن الأدوار السيئة وتعمل أدوار كويسة عشان تبقى قدوة كويسة للناس وتستغل نجاحك بشكل افضل ونفسي تسيب السكة اللي انت ماشي فيها" .

جنازة وعزاء الفنان عثمان محمد علي عثمان محمد على

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