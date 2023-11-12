عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صوت وصورة الحلقة 22: حنان مطاوع تتواصل مع ابنتها في السر والمحامية تهدد عمرو وهبة

صوت وصورة
صوت وصورة

شهدت الحلقة رقم 22 من مسلسل صوت وصورة، تهديد المحامية ناردين فرج لعمرو وهبة "وافي" لمحاولة معرفة مكان هروب حنان مطاوع.

تمكن عمرو وهبة من الوصول إلى حنان مطاوع وإقناعها بالبقاء مختفية وساعدها على التواصل مع ابنتها عن طريق تصوير فيديو لهاتطمئن فيه على حالها.

txt

موعد انتهاء تصوير مسلسل صوت وصورة

txt

مفاجأة تقلب الموازين.. تعرف على أحداث الحلقة 20 من «صوت وصورة» قبل عرضها


 وهددت ناردين فرج بوالدته حال أخفى عنها معلومات في الوقت الذي حاولت فيه زوجة وليد فواز أخذ ابنته.


 اتضح أن فدوى عابد زوجة وليد فواز كانت تشعر بالغيرة من حنان مطاوع وحاولت إقناعه بإقامة ابنته معهما، لكن الطفلة رفضت فعايرتهبدفعها أموالا له وأنه لا فائدة منه.


كما حاولت الشرطة معرفة مكان رضوى عن طريق شقيق المحامي صدقي صخر الذي كشف سر كرهه لمراد مكرم الذي تسبب في بعده عن المحاماة لمدة عام بسبب فتاة تحرش بها من قبل وكانت موكلة لديه. 

 

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة  حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز،نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتمعرضه علي قناة dmc  ومنصة watch it.

صوت وصورة صدقي صخر محمد سليمان عبد المالك مسلسل صوت وصورة مراد مكرم ناردين فرج وليد فواز نجلاء بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد جنازة الفنان عثمان محمد علي

9 اختيارات .. سزا تتفوق في قوائم ترشيحات جرامي لعام 2024

عرض فيلم “أمّا عن حالة الطقس” في الأوبرا.. غدا

مازن الغرباوي: مهرجان شرم الشيخ للمسرح سيقام في موعده نهاية نوفمبر| فيديو

في ذكراه .. تفاصيل فرحة الراحل ممدوح عبد العليم بخبر حمل زوجته لأول مرة

بعد ستهم .. تفاصيل مسلسل روجينا في رمضان 2024

بحضور صاحبة الأغنية الأصلية.. نانسي عجرم تعيد تقديم مستنياك في حفل بليغ حمدي

بعيد عنك .. ماجد المهندس يتألق في الغناء لكوكب الشرق

ترشيحاتنا

رئيس "مجاهدي سيناء" رافضا تهجير الفلسطينيين إلى أرض الفيروز: الهدف تصفية فلسطين

سفير الاحتلال لدى أمريكا يكشف عن خطة إسرائيل طويلة الأمد في غزة

سها الجندي: بعض الدول طلبت الاستفادة من تجربتنا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

الزمالك يستبعد المحليين ويحدد سمات المدرب الجديد | تفاصيل

استطلاع هلال شهر جمادى الأولى اليوم.. والبحوث الفلكية تكشف موعده

الاستثمار في المستقبل.. العاصمة الإدارية الجديدة تحقق رقما ضخما بالأرباح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى دقائق.. طريقة تحضير الزلابية لأطفالك

فيديو صادم يرصد ظهور ثعبان في مكان غير متوقع داخل منزل

فيرمينو يبوح بكل الأسرار| حكايات خناقات صلاح وماني..وسبب إحباط مو لزملائه في الفريق

بإطلالة فلسطينية.. نسرين طافش تخطف الأنظار

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ