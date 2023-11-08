مفاجأة تقلب الموازين.. تعرف على أحداث الحلقة 20 من «صوت وصورة» قبل عرضها

طرحت منصة watch it خلال الساعات الماضية، الحلقة 20 من مسلسل “صوت وصورة” للفنانة حنان مطاوع، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون.

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل “صوت وصورة” العديد من الأحداث، ومنها حدوث خلاف كبير بين نرمين “نجلاء بدر” وقريبها الذي سرب أن نجلها يحصل على منشطات، أما وافي “عمرو وهبة”، فقد استمر في التعاون مع محامية الخصم “ناردين فرج” وحصل منها على دفعة مالية أخرى.

فيما حدثت مفاجأة غير متوقعة بعد أن اكتشف أن هناك بصمة على سلاح جريمة قتل الطبيب، وهي بصمة لرضوى “حنان مطاوع”.

يتكون مسلسل “صوت وصورة” من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وناردين فرج، ومراد مكرم، ووليد فواز، ونجلاء بدر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.

من ناحية أخرى، تمكن مسلسل “صوت وصورة”, من التواجد في قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it.