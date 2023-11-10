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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد انتهاء تصوير مسلسل صوت وصورة

حنان مطاوع
حنان مطاوع

يواصل صناع مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، تصوير الحلقات الاخيرة من العمل الذي يتم عرضه حاليا. 

ومن المقرر أن ينتهي صناع صوت وصورة من التصوير يوم الإثنين القادم بالتزامن مع عرضه علي الشاشة. 

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة، من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc  ومنصة watch it.

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احداث الحلقة 20 : 

 

طرحت منصة watch it خلال الساعات الماضية، الحلقة 20 من مسلسل “صوت وصورة” للفنانة حنان مطاوع، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون. 

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل “صوت وصورة” العديد من الأحداث، ومنها حدوث خلاف كبير بين نرمين “نجلاء بدر” وقريبها الذي سرب أن نجلها يحصل على منشطات، أما وافي “عمرو وهبة”، فقد استمر في التعاون مع محامية الخصم “ناردين فرج” وحصل منها على دفعة مالية أخرى. 

 

فيما حدثت مفاجأة غير متوقعة بعد أن اكتشف أن هناك بصمة على سلاح جريمة قتل الطبيب، وهي بصمة لرضوى “حنان مطاوع”. 

 

صوت وصورة محمد سليمان عبد المالك مسلسل صوت وصورة حنان مطاوع نجلاء بدر ناردين فرج

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