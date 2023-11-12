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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إبراهيم أحمد: الملف المقدم لمحكمة الجنايات الدولية لابد أن يتضمن كل مجرمي الحرب

قال دكتور ابراهيم أحمد استاذ القانون الدولي أن الملف المقدم لمحكمة الجنايات الدولية لابد أن يتضمن كل مجرمي الحرب الذين  شاركوا في الجرائم الوحشية ضد غزة من المسئولين السياسيين والقادة العسكرية يجب تقديمهم للمحاكمة كمجرمي حرب.

وأضاف استاذ القانون الدولي في مداخلة هاتفية  لبرنامج برنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن استكمال الملف يترتب عليه صدور قرار إيقاف لكل الأشخاص الذين شاركوا في هذه الجرائم وسيتم ملاحقتهم دوليا في أي مكان في العالم وفي أي دولة تكون منضمة لاتفاقية روما.

وأشار إلي أن الخطوة الأولى إستكمال الملف ثم إثبات جرائم الحرب من خلال التحقيقات والتي يقوم بها الإدعاء العام من خلال المدعي العام كريم خان وهو المسئول عن استكمال هذا الملف مع الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة تكوين لجنة إعلامية لفرز كل ما يمكن أن يكون دليل على هذه المجازر.

وأوضح أن أقصى العقوبات في محكمة الجنايات الدولية هي عقوبة السجن المؤبد  عندما تثبت على شخص ارتكابه جريمة حرب وقد تتخذ ضد المسئولين الإسرائيليين.

الإعلامية إنجي أنور برنامج مصر جديدة محكمة الجنايات الدولية قناة etc توك شو

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