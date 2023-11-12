عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: لاتوجد ممرات آمنة وتم قصف من خرجوا من المستشفى

قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة أن المنسق الإسرائيلي عرض ٢٠٠٠ لتر من الوقود أول الأمر ثم عاد وعرض ٣٠٠ لتر من السولار لتشغيل مولد الكهرباء بمجمع الشفاء الطبي لمدة نصف ساعة لأكثر  .

واضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع عبر قناة etc  أننا رفضنا العرض فلن نخاطر بطاقمنا الطبي من أجل كمية لا تكفي شيء وطلبنا ٨٠٠٠ لتر من السولار.

وأوضح أن الوضع خطير جدا لا توجد ممرات آمنة وأن الأشخاص الذين خرجوا من المستشفى تم قصفهم في الشارع ومازالت الجثث والأشلاء في الشارع الوضع في المستشفى مأساوي لا توجد كهرباء ولا مياه أوقفت العمليات الجراحية أوقفت غسيل الكلى وكذلك حضانة الأطفال والعناية المركزة فضلا عن تراكم الجثث في قسم الطوارئ.

وأشار أننا محاصرون نحاول التواصل مع الصليب الأحمر لا أحد يستجيب لا يوجد ماء ولا غذاء ولا دواء ولا كهرباء ولا اي من مقومات الحياة في أكبر المجمعات الطبية في قطاع غزة وخروجه عن الخدمة يعني خروج كل قطاع غزة عن المنظومة الصحية.

ووصف الوضع حول مجمع الشفاء بالكارثي هناك جثث وجراحى وتم قصف أماكن قريبة من المشفى ولم نستطع التحرك لنقل المصابين وكذلك تم قصف مستشفى مهدي للنساء والتوليد واستشهد طبيبين.

الإعلامية إنجي أنور إسرائيل الدكتور محمد أبو سلمية العمليات الجراحية برنامج مصر جديدة قناة etc مجمع الشفاء الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

خريطة سقوط الأمطار غدًا.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

ترشيحاتنا

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

مذبحة القديس برايس: ضحايا مجهولون وتبريرات دائمة

التصعيد ممنوع.. الولايات المتحدة تكشر عن أنيابها لـ إسرائيل بسبب قصف لبنان

حسين لبيب يستقبل نقيب المهن الرياضية بنادي الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

للحصول على بشرة نضرة .. تعرف على فوائد الشاي الأخضر

فى دقائق.. طريقة تحضير الزلابية لأطفالك

فيديو صادم يرصد ظهور ثعبان في مكان غير متوقع داخل منزل

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ