مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: لاتوجد ممرات آمنة وتم قصف من خرجوا من المستشفى

قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة أن المنسق الإسرائيلي عرض ٢٠٠٠ لتر من الوقود أول الأمر ثم عاد وعرض ٣٠٠ لتر من السولار لتشغيل مولد الكهرباء بمجمع الشفاء الطبي لمدة نصف ساعة لأكثر .

واضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع عبر قناة etc أننا رفضنا العرض فلن نخاطر بطاقمنا الطبي من أجل كمية لا تكفي شيء وطلبنا ٨٠٠٠ لتر من السولار.

وأوضح أن الوضع خطير جدا لا توجد ممرات آمنة وأن الأشخاص الذين خرجوا من المستشفى تم قصفهم في الشارع ومازالت الجثث والأشلاء في الشارع الوضع في المستشفى مأساوي لا توجد كهرباء ولا مياه أوقفت العمليات الجراحية أوقفت غسيل الكلى وكذلك حضانة الأطفال والعناية المركزة فضلا عن تراكم الجثث في قسم الطوارئ.

وأشار أننا محاصرون نحاول التواصل مع الصليب الأحمر لا أحد يستجيب لا يوجد ماء ولا غذاء ولا دواء ولا كهرباء ولا اي من مقومات الحياة في أكبر المجمعات الطبية في قطاع غزة وخروجه عن الخدمة يعني خروج كل قطاع غزة عن المنظومة الصحية.

ووصف الوضع حول مجمع الشفاء بالكارثي هناك جثث وجراحى وتم قصف أماكن قريبة من المشفى ولم نستطع التحرك لنقل المصابين وكذلك تم قصف مستشفى مهدي للنساء والتوليد واستشهد طبيبين.