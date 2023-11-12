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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تستثمر مئات الملايين في شركة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية Character AI

جوجل تستثمر مئات
جوجل تستثمر مئات الملايين في شركة إسرائيلية

كشفت تقارير أن شركة جوجل تجري محادثات لاستثمار مئات الملايين في شركة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية الناشئة Character AI.

 

وصرحت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "رويترز" بأن جوجل تجري محادثات مع شركة Character.AI المملوكة لناعوم شاذير، و دانيالدو فريتاس وهما موظفات سابقان في Google Brain.

 

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن تستثمر شركة شركة جوجل مئات الملايين من الدولارات حيث تسعى إلى تدريب النماذج الخاصة بشركةCharacter AI لمواكبة مطالب المستخدمين.

 

وفقًا لمصدر ثالث، تحدث لرويترز فإن عملية الشراكة بين الشركتان ستسهل استخدام خدمات جوجل السحابية ووحدات (TPUs) لتدريبنماذج الذكاء الاصطناعي.

 

وتسمح روبوتات الدردشة الخاصة بشركة Character AI للأشخاص بالدردشة مع الإصدارات الافتراضية من المشاهير مثل Billie Eilish أو شخصيات الأنمي، أثناء إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بهم ومساعدي الذكاء الاصطناعي.

 

كما توفر الشركة إصدار  مجاني، وآخر يتطلب اشتراك بقيمة 9.99 دولارًا شهريًا للمستخدمين.

 

وقالت شركة Character AI في وقت سابق إن موقعها على الإنترنت جذب 100 مليون زيارة شهرية في الأشهر الستة الأولى منذ إطلاقه.

 

جدير بالذكر أن جوجل استثمرت في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار بلغ 2 مليار دولار لصانعالنماذج Anthropic في شكل أوراق نقدية قابلة للتحويل.

 

كما قامت جوجل سابقًا باستثمار أو شراء شركات إسرائيلية مثل Waze و BreezoMeter و Siemplify وغيرها.

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