جثث تحللت وجروح المرضى بدأت في التعفن.. مدير مجمع الشفاء: الوضع كارثي

قال محمد أبو سليمة، مدير مجمع الشفاء في غزة، إن المجمع محاصر بشكل كامل من قبل الاحتلال، ولا يمكن الدخول والخروج، وعندما حاول بعض النازحين، الذهاب إلى الأماكن، التي قال عنها الاحتلال الإسرائيلي إنها أماكن آمنة، قصفهم الاحتلال.





واسترسل محمد أبو سليمة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”: لم نستطيع إحضارهم إلى المستشفى، لأن إسرائيل تمنع كل شيء يتحرك خارج المستشفى، متابعا: منذ يومين لم تدخل أو تخرج أي سيارة إسعاف من المستشفى، وكذلك الامر بالنسبة للاشخاص.



وأضاف أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي فوق المستشفى، والدبابات تحاصر المستشفى من كل مكان، متابعا: نعيش في ظلام دامس، لا يوجد كهرباء ولا ماء، توقف كل شيء خاصة والعمليات والإشاعة.



وأوضح أن أطفال الحضانات يموتون واحدًا تلو الآخر، بعد نقلهم من الحضانة، التي تدفي أجسامهم من البرد، مشددا على أن أجسام الأطفال لا تستقوي على البرد، وتوفي منهم 3 حتى الآن.



واكد على أن العناية المركزى خرجت عن الخدمة بالفعل، وكذلك أقسام الغسيل الكلوي، وأن لم تحل المشكلة في الوقت العاجل، سيكون مصيرهم الموت.



ونوة بأن هناك أكثر من 10 ألاف شهيد، لم نتمكن من دفنهم، والجثث بدأت في التحلل والتعفن بالفعل، مشيرا إلى أن جروح المرضى بدأت في التعفن، والوضع أصبح كارثي.





