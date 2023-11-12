الصحة الفلسطينية تعلن خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة منذ يومين

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك استهدافا مركزا لمجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف، متابعا: أي شخص يحاول أن ينظر بالخارج يتم قصفه بالقناصات الإسرائيلية.

وأضاف “أشرف القدرة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن مجمع الشفاء الطبي أصبح مسرحا للعملية العسكرية الإسرائيلية، كما أن المجمع لم يقدم أي خدمة طبية على الإطلاق، منذ يومين لتوقف مولد الكهرباء الرئيسي.

واسترسل: توقف المولد تسبب في وفاة 3 رضع وأحد مرضى العناية المركزي، و9 جرحى، محذرا من أن أعداد الشهداء سيكون في تزايد، لعدم توفر أي مقومات ومساعدات طبية.

وأكمل: لدينا أكثر من 700 كادر طبي و9 ألاف من النازحين، بالإضافة عدد من الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أنهم أطلقوا النداءات للعديد من الجهات الدولية ولكن دون جدوى.

ولفت إلى أن مجمع الشفاء به 650 مريضا، وإذا قرر الاحتلال إخلاء المستشفى يتوجب عليه توفير ممرات وسيارات إسعاف لنقل المرضى إلى مصر.

وشدد على أن الاحتلال يستهتر بحياة المرضى، والمجمع يحتاج إلى 8 آلاف لتر سولار يوميا، محذرا من خروج مستشفيات جنوب قطاع غزة عن الخدمة تماما خلال يومين من الآن.

وناشد الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ المدنيين والمرضي، إدخال الوقود والمساعدات الطبية إلى القطاع دون تأخر.

