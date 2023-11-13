اليابان تهزم الجزائر والصين تفوز على الهند في مونديال كرة الطائرة البارالمبية

حقق منتخب اليابان الفوز على الجزائر وفازت الصين على الهند بينما حقق المنتخب الألماني الفوز على بريطانيا العظمى في ثاني أيام بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية و التي تستضيفها مصر على الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 11 وحتى 18 نوفمبر الجاري.

وفازت اليابان على الجزائر بنتيجة الأشواط الأشواط 3-1 حيث جاءت نتيجة الشوط الأول 28-26 والشوط الثاني 25-15 والشوط الثالث بنتيجة 25-21 والشوط الرابع 25-15.

كما فازت الصين على الهند بنتيجة الأشواط 3-0 حيث جاءت نتيجة الشوط الأول 25-4 والشوط الثاني 25-8 والشوط الثالث بنتيجة 25-12.

كما حقق منتخب ألمانيا الفوز على نظيره بريطانيا العظمى بنتيجة الأشواط 3-1 جاءت نتيجة الشوط الأول 25-9 والشوط الثاني 25-6 والشوط الثالث بنتيجة 25-8.

يذكر أن منتخبنا الوطني سوف يخوض مباراته الثانية في الدور الأول غدا الثلاثاء في تمام العاشرة صباحاً أمام نظيره منتخب رواندا.

ويضم المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة رجال ، كلآ من : هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة 19 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.