عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يستقبل نقيب المهن الرياضية بنادي الزمالك

صدى البلد

استقبل الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدكتور فتحي ندا النقيب العام لنقابة المهن الرياضية، داخل مقر النادي.

وحرص الدكتور فتحي ندا ومجلس نقابة المهن الرياضية على زيارة نادي الزمالك، من أجل توجيه التهنئة لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب بعد النجاح في انتخابات القلعة البيضاء الأخيرة.

ووجه الكابتن حسين لبيب الشكر لمجلس نقابة المهن الرياضية على مبادرته بزيارة مقر نادي الزمالك من أجل تهنئة مجلس الإدارة بالفوز في الانتخابات الأخيرة.

وشهدت الزيارة مناقشة سبل التعاون بين مجلس إدارة نادي الزمالك ونقابة المهن الرياضية خلال الفترة المقبلة، من أجل المصلحة العامة للرياضة المصرية.

ادارة نادي الزمالك الدكتور فتحي ندا القلعة البيضاء انتخابات القلعة البيضاء رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك نقابة المهن الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

ترشيحاتنا

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

تدمير مركبة عسكرية.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

بسبب خلافات مع والده.. محاكمة المتهمين بخطف طالب

نجم الزمالك السابق : اشفقت على معتمد جمال .. واتمنى اعتذار فتوح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شفافة.. شمس الكويتية تثير الجدل خلال زيارتها للأهرامات

جمال شعبان يكشف آخر تطورات حالة هانى الناظر

مذبحة القديس برايس: ضحايا مجهولون وتبريرات دائمة

وفري فلوسك.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ