حسين لبيب يستقبل نقيب المهن الرياضية بنادي الزمالك

استقبل الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدكتور فتحي ندا النقيب العام لنقابة المهن الرياضية، داخل مقر النادي.

وحرص الدكتور فتحي ندا ومجلس نقابة المهن الرياضية على زيارة نادي الزمالك، من أجل توجيه التهنئة لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب بعد النجاح في انتخابات القلعة البيضاء الأخيرة.

ووجه الكابتن حسين لبيب الشكر لمجلس نقابة المهن الرياضية على مبادرته بزيارة مقر نادي الزمالك من أجل تهنئة مجلس الإدارة بالفوز في الانتخابات الأخيرة.

وشهدت الزيارة مناقشة سبل التعاون بين مجلس إدارة نادي الزمالك ونقابة المهن الرياضية خلال الفترة المقبلة، من أجل المصلحة العامة للرياضة المصرية.