غضب داخل الأهلي.. خالد بيبو يظهر العين الحمراء بعد التعادل مع الجونة

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، موقف مجلس إدارة النادي الأهلي مع لاعبيه بعد التعادل مع الجونة.

وقال عبر برنامجه “ملعب الشمس”: غضب كبير داخل جدران القلعة الحمراء، وقع الكابتن خالد بيبو غرامات مالية وتهديد بتجميد المستحقات للاعبين".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبرغم توديع الأهلي لبطولة السوبر الإفريقي في نسخته الأولى بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الذهاب والتعادل السلبي في الإياب إلا أن المارد الأحمر حصد مكافآة مالية ضخمة لوصوله لدور نصف النهائي.

وبلغت القيمة المالية للفائز بلقب البطولة وهو صن داونز الجنوب إفريقي ، بعد تغلبه على الوداد المغربي 4 مليون دولار ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 2 مليون و800 الف دولار.

أما الأهلي والترجي ، واللذان ودعا البطولة من دور نصف النهائي يحصل كل منهما على مليون و700 الف دولار.