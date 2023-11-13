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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الأدوية: نصدر أدوية إلى 64 دولة .. فيديو

على عوف
على عوف

كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، موقف الدواء من حملات المقاطعة.

 

وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،  خلال لقائه عبر فضائية "أون إي"،: "الدواء له طبيعة خاصة، لأن المريض ليس هو من يدخل يجيب الدواء لنفسه، هناك طبيب أو صيدلي، لكن في أي سلعة أخرى سواء أكل أو لبس العميل هو الذي يختار".

 

وأضاف: "من خلال الأطباء والصيادلة تتم عملية تفعيل للبدائل المصرية"، موضحا: "ما قبل الدخول في مرحلة المقاطعة كان هناك أزمات مثل أزمة دواء الغدة المستورد وكان هناك مشكلة ورشحنا البديل المصري".

 

وأشار: "لم نسمع أي شكاوي من الأدوية المصرية، بل هناك أدوية صناعة مصرية 100% لا يوجد لها بديل أجنبي داخل مصر، وعندما يحدث عجز بها الناس بتدور عليها"، مؤكدا: "لدنيا كفاءة وانتاج على مستوى عال، وهناك مصانع في مصر تصدر لـ64 دولة".

 

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