ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال خلال المعارك في غزة

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 44 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بجراح خطرة خلال معارك في شمال قطاع غزة ليبلغ بذلك الإجمالي المعلن لقتلي جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 364 جنديا.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة عدد من المستوطنين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

ووفقا للإعلام العبري فقد أصاب الصاروخ عددا من السيارات بالقرب من مستوطنة دوفيف شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية.