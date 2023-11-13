مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الولايات المتحدة لهاتف موتورولا Motorola Razr + بخصم 300 دولار أمريكي أي ما يعادل أكثر من 9000 جنيه مصري تقريبا، ليصل سعره بعدها 700 دولار أمريكي.

يقهر سامسونج..خصم 9000 جنيه على موبايل موتورولا الرائد في خصومات البلاك فريداي

مواصفات Motorola Razr +

الشاشة

• نوع الشاشة: P-OLED

• الحجم: 6.9 بوصة

• الدقة: FHD+ (2640 × 1080 بكسل)

• معدل التحديث: 165 هرتز

المعالج

• المعالج: Snapdragon 8+ Gen 1

• معالج الرسومات: Adreno 730

الذاكرة

• الرام: 12 جيجابايت

• التخزين: 512 جيجابايت

الكاميرا

• الكاميرا الخلفية:

• كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل

• كاميرا ماكرو بدقة 13 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية:

• كاميرا بدقة 32 ميجابكسل

البطارية

• سعة البطارية: 3800 مللي أمبير

• سرعة الشحن: 33 واط

مميزات Motorola Razr+

• شاشة P-OLED بمعدل تحديث 165 هرتز

• معالج Snapdragon 8+ Gen 1 القوي

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت

• تخزين داخلي سعة 512 جيجابايت

• كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل

• بطارية بسعة 3800 مللي أمبير

عيوب Motorola Razr+

• لا يوجد دعم لمقاومة الماء والغبار

• السعر المرتفع

يُعد Motorola Razr+ هاتفًا قابلًا للطي قويًا ومميزًا، مع شاشة P-OLED بمعدل تحديث 165 هرتز ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1 القوي. ومع ذلك، فإن السعر المرتفع وعدم وجود دعم لمقاومة الماء والغبار قد يثني بعض المستخدمين عن شرائه.