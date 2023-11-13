إقالة وزيرة الداخلية البريطانية تلقي بظلالها على الجنيه الاسترليني

كشف مصدر بالحكومة البريطانية، أن الجنيه الإسترليني كان أكثر ثباتا مقابل اليورو والدولار اليوم، الاثنين، بعد أن أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان.

وكانت هذه الخطوة جزءا من تعديل أوسع بعد أن انتقدت برافرمان تعامل الشرطة مع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين.

وكان آخر تداول للجنيه الإسترليني عند 1.2243 دولار، وهو الأعلى على مدار اليوم. ومقابل اليورو، بلغ الجنيه 87.33 بنس - وهو أيضا الأعلى بشكل هامشي خلال اليوم.

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الاثنين، بإقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، من منصبه؛ وذلك بعد تصريحات جدلية من بينها الحرب في غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، بدأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تعديلا وزاريا صباح اليوم، الاثنين، وبدأ بإقالة وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، بعد أيام من التكهنات حول وظيفتها منذ ظهور مقال صحفي مثير للجدل يهاجم شرطة العاصمة تم نشره دون تصريح من رئيسها، وفقا للتقارير الصادرة من داونينج ستريت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه برافرمان اتهامات بإثارة التوترات بعد أن اتهمت قوات الشرطة البريطانية بإظهار تحيز في للتعامل مع المتظاهرين.

وقامت الوزيرة البريطانية، البالغة من العمر 43 عاما مرارا وتكرارا بإثارة الجدل في مجلس الوزراء في المملكة المتحدة، وكان آخرها خلال اتهام شرطة ميت "بالتهاون" في التعامل مع المظاهرات المتعاطفة مع الفلسطينيين والحرب في غزة في مقال في صحيفة التايمز.

وتعرض سوناك لضغوط من قطاعات من حزبه المحافظ وكذلك واجه هجمات من المعارضة للسماح لها بالاستمرار في وظيفتها رام أنها مضت قدما في المقال في خرق واضح للقانون الوزاري.

ومع ذلك، ربما جاء تدخلها لدعم الشرطة بعد فوات الأوان لإنقاذ وظيفتها في النهاية.