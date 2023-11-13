مسئول الاتحاد الأوروبي يعلن توجهه بزيارة عاجلة إلي الشرق الأوسط

أعلن مفوض السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارة له إلي الشرق الاوسط.

وقال بوريل :"سأقوم بجولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع لبحث وصول المساعدات لغزة".

وفي نفس السياق، قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار بشكل مؤقت ومتعدد وفتح ممرات إنسانية".

وقالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، إن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيزور إسرائيل يوم الخميس المقبل.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" فإن تل أبيب تبذل جهودا لقدوم زعماء من أوروبا من أجل تقديم الدعم لإسرائيل في الحرب على غزة.