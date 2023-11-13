وكيل تعليم دمياط يكرم معلما بمدرسة أبو العز الابتدائية لجهوده مع التلاميذ

تفقد اليوم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدرسة ابو العز الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية، وذلك أثناء تواجد لجنة متابعة من مكتب وزير التربية والتعليم برئاسة محمد الرخاوي.

وتابع "وكيل الوزارة" انتظام العمل بالفصول الدراسية للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، مشيدا بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية.

وخلال تفقده كرم وكيل الوزارة ، اشرف المرسي معلم بالمدرسة لجهوده المتميزة مع الطلاب، معربا عن شكره وتقديره لمديرة المدرسة وجميع العاملين بالمدرسة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.