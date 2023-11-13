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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الصحة: 90٪؜ من مستشفيات غزة خرجت من الخدمة..وتعافيها يحتاج سنوات طويلة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة

أكد خالد عبد الغفار وزير الصحة أن الوزارة على تواصل مستمر مع السفراء بشكل يومي من أجل المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

 

وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب إن ٩٠ ٪؜ من مستشفيات غزة خرجت من الخدمة واللي موجود الآن لا يجد وقود والحمل كبير لا شك في ذلك وسيستمر الأمر إلى أن تتعافى المنظومة الصحية في غزة، وهذا يحتاج سنوات كبيرة وتظل مصر تشيل الحمل الكبير ومنفتحين لمنظمات الصحة العالمية والمنظمات الصديقة بهدف تقديم سبل الدعم.

 

وقال خالد عبد الغفّار وزير الصحة " المساعدات يتم توجيهها للهلال الأحمر ولا شك أننا في وقت سابق نقلنا مستلزمات طبية إلى الجانب الآخر.

 

وأكد  الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أهمية الدور الذى تقدمه وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري فى الكارثة الصحية التى يشهدها قطاع غزة. 

وقال الدكتور أشرف حاتم :إن مصر دائما حاضرة في وقت المخاطر وهذا ما اتضح خلال الأزمة الراهنة التى يشهدها قطاع غزه وذلك على خلفية استمرار القصف الإسرائيلي على المستشفيات.

 

قال الدكتور أشرف حاتم خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري لعرض جهود الدولة المصرية فى تقديم الدعم الصحي لأهل غزة  إلي تطوع عدد كبير من الأطباء المصريين للمساهمة فى علاج الجرحي والمصابين من الشعب الفلسطيني، وقال: معظم الأطباء من تخصص الجراحة العامة.

 

وشهدت الجلسة الأولي التى عقدتها لجنة الصحة عرض فيلمين يتضمنان شهادات حية من الجرحى والمرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج حاليا بالمستشفيات المصرية.

وزير الصحة السفراء مستشفيات غزة جلسة الاستماع لجنة الصحة بمجلس النواب

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