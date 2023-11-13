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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أسعار تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري بموسم الرياض

حفل إليسا ووائل كفوري
حفل إليسا ووائل كفوري

تنتظر الفنانة إليسا، إحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان وائل كفوري، على مسرح محمد عبده أرينا، يوم 18 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن طرح تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنقسم التذاكر إلى الفئات السعرية التالية:

  • 1438 ريال سعودي
  • 1035 ريال سعودي
  • 862 ريال سعودي
  • 575 ريال سعودي
  • 403 ريال سعودي

 

حفل وائل كفورى وإليسا


إليسا.. بتمايل على البيت 

حققت الفنانة إليسا، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ  Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

كليب بتمايل على الـ Beat لـ إليسا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال. 

 

أحدث أعمال إليسا 

كانت المطربة إليسا، فوجئت بحذف أغنيتها الجديدة “العقد”، التي قامت مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف.

وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده .. عقدتني.. السلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه .. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه .. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها

 

وائل كفورى 

وقدم وائل كفوري عدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور اللبناني ولعل من أبرزها: حالف عالحب وأوعى تخاف.

وطرح اللبناني وائل كفورى مؤخرا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

النجم اللبناني بدأ حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة  بعد إصداره أغنيته الأولى (ما وعدتك بنجوم الليل) ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية «عيد الاستقلال» و«عيد العشاق» و«رسالة إلى أمي» توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس.

وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم  قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.

إليسا الفنانة اليسا وائل كفوري الفنان وائل كفوري السعودية موسم الرياض

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