فلسطين| المصابون سيموتون متأثرين بجراحهم.. مدير الشفاء الطبي يحذر من كارثة

نقلت وكالة صفا الفلسطينية عن مدير مجمع الشفاء الطبي، استمرار الاوضاع الكارثية داخل المجمع الطبي دون الحصول على أي دعم.



وأفاد مدير المستشفى بارتفاع أعداد المصابين والموتى داخل المجمع واستشهاد ثمانية أشخاص منذ صباح اليوم.

وأضاف مدير مجمع الشفاء الطبي، بأنه لا توجد أي خدمة صحية في المجمع ولا يوجد ماء أو وقود وسيموت المصابون متأثرين بجراحهم.

ونقلا عن مصادر طبية في غزة، استشهد6 بينهم امرأة وأصيب 30 آخرين في غارة إسرائيلية في شرق خانيونس.



وارتفع عدد الشهداء في قصف منزل عائلة الشافعي في بني سهيلا بخانيونس إلى 6 شهداء.



وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الطابق العلوي لمستشفى الخدمة العامة بمدينة غزة.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة انهم يعيشون واقعا أليما وصعبا ولديهم أكثر من 100جريح وفقدوا نصف معداتهم.



وذكر أن الاحتلال لا يفرق في القصف ويستهدف كل ما يتحرك في القطاع، كما أن الطائرات تطلق الرصاص على المواطنين.



وأشار إلى أن العديد من مستشفيات القطاع تخضع للحصار من قبل قوات الاحتلال، والعديد من المواطنين محاصرون حاليا بالقرب من مستشفى القدس.