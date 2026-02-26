مفتي الجمهورية: رمضان شهر التمييز بين الصالح والطالح وفضائل ليلة القدر والصبر



أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الله سبحانه وتعالى ميَّز شهر رمضان بخصائص عظيمة جعلته شهرًا استثنائيًا في حياة المسلمين.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن من فضائل هذا الشهر المبارك أنه يكشف معادن الناس، فيميز فيه بين الصادق والمنافق، كما أنه الشهر الذي أُنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن رمضان موسم لفتح أبواب الطاعة وتيسير التكاليف الشرعية، وفيه ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي خصها الله بالفضل والبركة.