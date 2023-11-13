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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم مانشستر يونايتد على أعتاب الهلال السعودي في صفقة تاريخية

صدى البلد

أعلن عدد من التقارير الصحفية، عن محاولات نادي الهلال خلال الميركاتو الشتوي المقبل "يناير 2024" لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات جديدة.

وأكدت شبكة “Fichajes” العالمية، اقتراب النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال الفترة المقبلة.

وقالت شبكة Fichajes العالمية، إن الأندية الكبار بالدوري السعودي مستعدة لتقديم عرض رسمي مقابل 100 مليون يورو، للتعاقد مع برونو فيرنانديز من نادي مانشستر يونايتد.

ومن جانب آخر، أكد الصحفي التركي الشهير "أكرم كونور"، أن برونو فيرنانديز، قد ينتقل لصفوف فريق الهلال في سوق انتقالات يناير، لتدعيم خط الوسط الهجومي للزعيم، بطلب من المدير الفني خورخي خيسوس.

الجدير بالذكر أن برونو فيرنانديز يتقاضى راتب أسبوعي يقدر بنحو 240 ألف جنيه إسترليني، وتم اختياره كقائد للفريق الإنجليزي لهذا الموسم.

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