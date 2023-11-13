مليون دولار| مفاجأة عاجلة في ملف مدرب الزمالك الجديد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجأة جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد ونية مجلس الإدارة في استقدام مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية.

وقال شبانة خلال تصريحات تلفزيونية: الزمالك يرصد مليون دولار سنويا كراتب للمدرب الجديد، لافتا إلي أن الزمالك يدرس حاليا ويقارن بين المدربين وبين المدرسة السويسرية او المدرسة الإيطالية.

وأضاف شبانة،:"الزمالك لما يخاطب اتحاد الكرة للمشاركة في السوبر حسبما ردد البعض خلال الفترة الأخيرة"..

وكشف عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال تصريحات سابقة عن تفاصيل احتمالية مشاركة الزمالك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة.

وأضاف عامر حسين خلال تصريحات تلفزيونية قناة تن،: "لا يوجد شك في أن الجميع في دولة الإمارات يتطلعون إلى مشاركة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر، لكن هذا لا يتعلق بوجود مجلس إدارة جديد للزمالك ستطبق اللوائح، وبناءً على ذلك، لن يشارك الزمالك في البطولة."