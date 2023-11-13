قرار عاجل..اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في السوبر الجديد

كشف عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل احتمالية مشاركة الزمالك في بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة.

وأضاف عامر حسين خلال تصريحات تلفزيونية قناة تن،: "لا يوجد شك في أن الجميع في دولة الإمارات يتطلعون إلى مشاركة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر، لكن هذا لا يتعلق بوجود مجلس إدارة جديد للزمالك ستطبق اللوائح، وبناءً على ذلك، لن يشارك الزمالك في البطولة."

وعلَقَ عضو اتحاد الكرة على اختيار وائل رياض "شيتوس" مديراً فنياً للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا، قائلاً:" وائل رياض مدرب مميز وكان له دوراً بارزًأ مع المنتخب الأوليمبي مع البرازيلي روجيرو ميكالي، وهناك حالة من التفاؤل بهذا الجيل الجديد فهو نواة للمنتخب الأول في المستقبل، ولدينا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني لتقديم أفضل آداء ممكن في دورة شمال إفريقيا والمقرر إقامتها في تونس".