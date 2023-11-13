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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة عاجلة عن مدرب الزمالك الجديد | تفاصيل

صدى البلد

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" على راديو “أون سبورت إف إم” إن الزمالك يتجه نحو اختيار مدرب ألماني، من بين الترشيحات الحالية للمدير الفني، حيث يُفضل بين أندريه برايتنرايتر وفرانكو فودا.

 يشار إلى أن هذا الاتجاه يأتي رغم نجاح معتمد جمال في قيادة الفريق في مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر لعام 2023.

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وأوضح شوبير أن هناك نية داخل مجلس إدارة الزمالك في عدم الكشف عن اسم المدير الفني الجديد للفريق اليوم، وسيُدار هذا الملف بروية، خاصةً أن استمرار معتمد جمال يظل مقبولًا بين جماهير الزمالك ولن يثير أزمة.

وفي السياق ذاته، كشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاجأة عاجلة بشأن مدرب الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث أكد أن الإدارة تنوي الإبقاء على معتمد جمال نظرًا للأزمات المالية الحالية.

ويرى فريق داخل مجلس الإدارة الإبقاء على معتمد جمال معتمد أو استقدام المدرب الشاب طارق مصطفى من فريق البنك الأهلي ليحل محل الكولومبي أوسوريو.

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