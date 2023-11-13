الاتحاد الأوروبي: لن نسمح بالتهجير القسري لسكان غزة أو تقليص أراضي القطاع

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن الكتلة قررت زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد بوريل، أن “الاتحاد الأوروبي لن يسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة أو تقليص أراضي القطاع”.

ولفت إلي أن هناك إخفاق سياسي وأخلاقي في المجتمع الدولي بشأن التوصل لحل الصراع الدائر”، مؤكدا أن 25 مستشفى في قطاع غزة توقف عن العمل”.

وقال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “يمكن التفكير في اقتراح إيصال المساعدات عبر البحر إلى قطاع غزة، لكنه يحتاج إلى تأمين ساحل القطاع”.

وأوضح بوريل، أنه يجب إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة دون شرط، وعدم زيادة رقعة الصراع في المنطقة”.