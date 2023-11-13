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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام يسعى للتعاقد مع محمد صلاح في يناير القادم

محمد صلاح
محمد صلاح

يتطلع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى استبدال أحد مهاجمي الفريق بلاعب جديد في يناير المقبل بشرط أن يكون يمتلك مهارات الملك المصري محمد صلاح

 

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير، سيتطلع توتنهام هوتسبير إلى الاستفادة من بدايته القوية تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو من خلال السماح للمدرب الأسترالي بمزيد من السيطرة على التعاقدات.

 

وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن ذلك قد يعني  السماح لريتشارليسون بالرحيل، خصوصا أنه محل اهتمام المملكة العربية السعودية. استفسرت أندية الدوري السعودي للمحترفين عن إمكانية التعاقد مع البرازيلي خلال الصيف، ولكن بعد رحيل هاري كين، لم يكن توتنهام مستعدا لهذه الصفقة. 

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بيع البرازيلي ريتشارليسون 

 

وأشا تقرير التليجراف إلى أن السعوديين سيعودون في يناير، مع استعداد توتنهام هوتسبير لاسترداد بعض مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني الذي أنفقوه في عام 2022 على جلب ريتشارليسون إلى النادي من إيفرتون.

 

حاليا، خرج اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بسبب مشكلة في الفخذ، ولم يسجل سوى هدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويبدو أنه يكافح من أجل التكيف مع أسلوب لعب بوستيكوجلو.

 

توتنهام يدرس التعاقد مع شبيه محمد صلاح 

 

وإذا سمح لريتشارليسون بالمغادرة في يناير، فقد يمهد ذلك الطريق أمام توتنهام هوتسبير للتعاقد مع مهاجم جنوة اللاعب الأيسلندي ألبرت جودموندسون، وفقا  لموقع "جنوة توداي" الإيطالي.

 

وسجل الجناح الأيسلندي خمسة أهداف في 10 مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم من الجناح الأيسر، بينما يحتل جنوة المركز 13 في الجدول. تقدر قيمته بـ 10 ملايين جنيه إسترليني فقط، ومن المتوقع أن يكون هناك رسوم أكبر بكثير ضرورية لإبعاد جودموندسون عن جنوة في يناير، مع انتهاء عقده في يونيو 2026.

 

وأثار أداء اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مقارنات مع آلة تسجيل الأهداف في ليفربول محمد صلاح.  وسلط اللاعب الهولندي كيفن ستروتمان الضوء على أوجه التشابه بين الثنائي.

 

وقال ستروتمان "إذا استمر في التحسن، فلن يبقى في جنوة لفترة طويلة. إنه يذكرني بصلاح عندما كان في روما، حيث يختفي بين الحين والآخر. وقال ستروتمان: "مثل صلاح في ذلك الوقت، كان لديه أربع أو خمس فرص في المباراة الواحدة ويسجل واحدة فقط على الأكثر".

 

وأضاف "كانوا يقولون إنه إذا كان صلاح أكثر فاعلية، فإنه سيلعب مع ليفربول، وهذا بالضبط ما حدث. بغض النظر عن المزاح، فإن جودموندسون لاعب مدمر ومحترف مثالي أيضا". 

توتنهام محمد صلاح أنجي بوستيكوجلو ريتشارليسون الدوري السعودي هاري كين

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