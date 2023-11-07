بعد الإصابة.. مهاجم توتنهام يخضع لعملية جراحية

يخضع اللاعب البرازيلي الدولي ريتشارليسون مهاجم توتنهام لعملية جراحية لعلاج إصابة في الحوض بعد معاناة لمدة ثمانية أشهر.

بدأ ريتشارليسون، البالغ من العمر 26 عامًا، 7 من أول 10 مباريات لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه كان بديلا غير مستغل في خسارة توتنهام أمام تشيلسي أمس.

عملية جراحية لـ ريتشارليسون

ويقول مهاجم توتنهام إنه يحتاج إلى الراحة، وسيحصل عليها بعد استبعاده من تشكيلة البرازيل هذا الشهر، بعد وقت صعب في توتنهام حتى الآن هذا الموسم.

وقال ريتشارليسون، الذي وقع مع توتنهام من إيفرتون مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2022، إنه "حان الوقت للراحة".

وقال لشبكة "إيه أس بي إن" البرازيلية: "الأشهر القليلة الماضية لم تكن سهلة بالنسبة لي. لقد كنت أعاني أيضا بسبب صحتي"، مضيفا "لقد تحدثت بالفعل مع الأطباء وسأجري قريبا عملية جراحية في منطقة الحوض".

إصابات توتنهام

وخسر توتنهام المدافع ميكي فان دي فين وصانع الألعاب جيمس ماديسون بسبب الإصابة خلال خسارتهم الفوضوية 4-1 أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يجب على كريستيان روميرو وديستني أوديجي أيضا تنفيذ عقوبة الإيقاف بعد طردهما في تلك المباراة.

ويفتقد المدير الفني أنجي بوستيكوجلو، الذي يحتل فريقه المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، حاليا الكراوتي إيفان بيريسيتش ومانور سولومون والظهير الأيسر رايان سيسيجنون وبن ديفيز.

ريتشارليسون

لكن ريتشارليسون، الذي استبعد من تشكيلة فرناندو دينيز الأخيرة للبرازيل التي ستخوض مباراتي كولومبيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم في نوفمبر، قال إن الوقت قد حان بالنسبة له للتركيز على التغلب على مشاكله الخاصة.

وقال ريتشارليسون: "لقد عانيت لمدة ثمانية أشهر، وأقاتل من أجل المنتخب الوطني والنادي ولم أبحث عني".

وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان للراحة، خذ قسطا من الراحة، دعونا نرى الأيام القليلة المقبلة، قريبا سأفعل ما هو الأفضل بالنسبة لي".

وتجمد رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند النقطة 26 في المركز الثاني على سلم الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، نادي مانشستر سيتي، بينما وصل نادي تشيلسي للنقطة 15 في المركز العاشر.