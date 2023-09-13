عند العودة لإنجلترا.. ريتشارليسون: سأستعين بطبيب نفسي لاستعادة مستواي

أكد البرازيلي ريتشارليسون دي اندرادي، مهاجم توتنهام الإنجليزي، أنه سيستعين بطبيب نفسي عند العودة لإنجلترا، وذلك بسبب ما حدث معه في مباراة البرازيل وبوليفيا، التي أقيمت بين المنتخبين الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز راقصي السامبا بنتيجة 5-1، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



ورصدت الكاميرات، صورًا للاعب البرازيلي، البالغ من العمر 26 عامًا، باكيًا على مقاعد البدلاء بعدما استبدله المدرب في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.



وقال ريتشارليسون في تصريحات عبر شبكة "أو جلوبو" البرازيلية: "تعرضت لفترة مضطربة خارج الملعب، خاصة في آخر 5 أشهر، ولكن العاصفة مرت".



وأضاف: "الآن أصبحت الأمور على ما يرام في البيت، رحل الأشخاص الذين كانت عينهم على مالي فقط، الآن ستعود الأمور إلى مجراها وأنا أثق أنني سأحظى بمسيرة جيدة في توتنهام وسأجعل الأمور تحدث من جديد".



واختتم: "سأعود إلى إنجلترا وأطلب مساعدة نفسية من أخصائي نفسي للعمل على حالتي الذهنية، هذا كل شيء؛ لأعود أقوى".



يُذكر أن توتنهام يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".