توتنهام يفوز على لوتون تاون ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا

نجح فريق توتنهام في تحقيق الفوز على نظيره لوتون تاون، بهدف نظيف، على ملعب كينلورث رود، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف توتنهام عن طريق ميكي فان دي فان في الدقيقة ٥٢.

وشهدت الدقيقة ٤٥+٤، حصول يفيس بيسوما، لاعب توتنهام على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: أودي - روميرو - فان دي فين - بورو

الوسط: سار - بيسوما - ماديسون

الهجوم: سون هيونج مين - كولوسيفسكي - ريتشارليسون

وبهذه النتيجة، يحتل توتنهام صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي موقتًا برصيد ٢٠ نقطة، بينما يتواجد لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.