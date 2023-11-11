اشعروا بالألم.. تعليق مثير من مدرب توتنهام بعد الخسارة أمام وولفرهامبتون

في أعقاب اقتناص وولفرهامبتون فوزا مثيرا من ضيفه توتنهام، دعا أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام اللاعبين إلى الشعور بالألم، قائلا إن بعض لاعبيه انزلقوا إلى وضع الحفاظ على الذات بعد أن أهدروا فرصة استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الهزيمة الثانية في ستة أيام.

واعترف بأن فريقه "نفدت قوته" أمام ولفرهامبتون بعد فشله في البناء على هدف برينان جونسون الافتتاحي.

هزيمة جديدة لـ توتنهام

سجل ولفرهامبتون هدفين في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليحقق فوزا رائعا، حيث سجل كل من بابلو سارابيا، البديل في الشوط الثاني، وماريو ليمينا.

وقال بوستيكوجلو: "لقد فزنا بالمباراة وكان الكثير من اللاعبين، في أعماق عقولهم، لم يلعبوا لفترة طويلة وكان هناك القليل من الحفاظ على الذات لإيصالنا إلى نهاية المباراة. ولكن كل هذه الأمور مفهومة بالنظر إلى التشكيلة التي كانت لدينا هناك".

وأوضح "لقد بدأنا بشكل جيد ولكن كان بإمكاننا أن نكون أكثر إيجابية قليلا، وأكثر عدوانية قليلا، خاصة مع الكرة، يجب أن أخفف من ذلك بحقيقة أننا أجرينا العديد من التغييرات ولن نحصل على نفس النوع من الانطلاقة عندما يبدأ ثلاثة من خط الدفاع".

وتابع "لقد أجرينا بعض التغييرات أيضا، لذلك لن تكون الأمور سلسة ولكن كان من الممكن أن نكون أكثر إيجابية."

الهزيمة الثانية لـ توتنهام خلال أسبوع

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها بوستيكوجلو مباريات متتالية كمدرب منذ سبتمبر 2021، مع سلتيك. لكن الأسترالي كان دبلوماسيا بشأن الهزيمة الثانية لفريقه هذا الأسبوع، بعد أن انتهت بدايتهم الخالية من الهزائم بشكل مفاجئ أمام تشيلسي يوم الاثنين الماضي، عندما تم طرد ديستني أودوجي وكريستيان روميرو.

أُجبر بوستيكوجلو على إجراء أربعة تغييرات، مع غياب جيمس ماديسون وميكي فان دن فين بسبب إصابات في الكاحل وأوتار الركبة، على التوالي، مما سيبقيهم خارج الملعب حتى العام الجديد وإيقاف روميرو وأودوجي. قام إريك داير وبيير إميل هويبيرج بأول بداية لهما في الدوري هذا الموسم وبن ديفيز وإيمرسون رويال للمرة الثانية.

وقال بوستيكوجلو: "لقد لعب بعض اللاعبين مبارياتهم الأولى هذا العام، وتغيير ثلاثة من خط الدفاع الأربعة أمر مزعج إلى حد ما، خاصة عندما لا يلعب اللاعبون على الإطلاق". "سيكونون أفضل بالنسبة للتجربة. سيكونون أقوى الآن ولديهم مباراة تحت أحزمتهم، لذلك هناك الكثير من الإيجابيات.

بهذه النتيجة، يفشل توتنهام في العودة لنغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام تشيلسي بنتيجة 4-1، ليتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 26 ويظل في المركز الثاني ولكنه مهدد بفقدانه إذا فاز ليفربول غدًا أمام برينتفورد في "أنفيلد". ونجح أرسنال في تخطى توتنهام في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ أغسطس.

بينما حصل ولفرهامبتون على 3 نقاط ثمينة ليصل رصيده إلى 15 نقطة ويقفز للمركز الثاني عشر بترتيب الدوري الإنجليزي.