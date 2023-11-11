هدفين +90 .. توتنهام يسقط أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حقق فريق وولفرهامبتون فوزا مثيرا وكبيرا على ضيفه توتنهام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مولينيو معقل فريق وولفرهامبتون، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج).

تقدم توتنهام في الدقيقة الثالثة عن طريق بيرنان جونسون، واستمر تقدم السبيرز للدقيقة 90 حتى أدر الولفز التعادل فيالدقيقة 90 عن طريق بايلو سارابيا، وبعدها بدقيقة تمكن ماريو ليمينا من خطف هدف الفوز على حساب السبيرز.

وتكبد توتنهام الخسارة الثانية له في البيرميرليج ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني ويمنح الصدارة لمانشستر سيتي برصيد 27 نقطة.