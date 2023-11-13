عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متصفح Bing يخسر حصته في سوق البحث لصالح جوجل برغم تكامل ChatGPT

متصفح Bing يخسر
متصفح Bing يخسر حصته في سوق البحث لصالح جوجل

كشفت تقارير أن محرك البحث Bing المملوك من شركة مايكروسوفت لا يزال يمتلك حصة سوقية تبلغ 6.89 % مقابل متصفح جوجل كروم من شركة جوجل والذي استطاع الاستحواذ على الحصة السوقية العالمية الأكبر بحوالي 91.55 %. 

 

وبحسب تقرير من شركة StatCounter المتخصصة في أبحاث السوق فإن متصفح Bing قد فقد حصته على الرغم من حصوله مع تكامل أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT، حيث لا تزال حصة Bing في السوق غير مبهرة. 

 

وعلى الرغم من أن متصفح Bing ثاني أكثر محركات البحث شعبية بحصة سوقية تبلغ 6.89 %، في حين أن Yahoo وDuckDuckGo وYandex وAOL لا تمتلك إلا حصص ضعيفة للغاية، حيث استحوذت جوجل على حصة سوقية تبلغ 91.55 % في أكتوبر 2023.  

 

وكان من المفترض أن يتحدى Bing هيمنة جوجل على البحث لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث أرسلت شراكة مايكروسوفت مع OpenAI موجات من الصدمة لجوجل وأضرت بأسعار أسهمها، ولكن كانت التوقعات حول شراكة ChatGPT-Bing للسيطرة على حصة جوجل في السوق مبالغ فيها إلى حد كبير. 

 

وفقًا للبيانات، انخفضت حصة Bing في السوق فعليًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية على مستوى العالم وكذلك في الولايات المتحدة، حيث انخفضت من 7.4% إلى 6.89% بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023. 

 

 

 

Bing متصفح Bing محرك البحث Bing جوجل ChatGPT متصفح جوجل كروم أداة الذكاء الاصطناعي البحث مايكروسوفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

دار الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1445 هجرية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يتلقى اتصالا عاجلا من نظيرته الألمانية بشأن الأوضاع في غزة

فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الشروط

بسبب أطفال فلسطين.. كندة علوش تهاجم الكيان الصهيوني

إسرائيل تكشف حقيقة نهاية العدوان علي قطاع غزة خلال 3 أسابيع

شكري يؤكد لنظيرته الألمانية حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة

موديست آخرهم..فشل المهاجمين في القلعة الحمراء عرض مستمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

حقيقة طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

بهدوء تام وفي السر.. تفاصيل انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد وسر تأجيل الحمل

تصميم جذاب.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة

فيديو

الميت الحي منفذ طوفان الأقصى ..  . المطلوب الأول لإسرائيل وأهم شخص في عائلة السنوار

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ