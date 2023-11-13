متصفح Bing يخسر حصته في سوق البحث لصالح جوجل برغم تكامل ChatGPT

كشفت تقارير أن محرك البحث Bing المملوك من شركة مايكروسوفت لا يزال يمتلك حصة سوقية تبلغ 6.89 % مقابل متصفح جوجل كروم من شركة جوجل والذي استطاع الاستحواذ على الحصة السوقية العالمية الأكبر بحوالي 91.55 %.

وبحسب تقرير من شركة StatCounter المتخصصة في أبحاث السوق فإن متصفح Bing قد فقد حصته على الرغم من حصوله مع تكامل أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT، حيث لا تزال حصة Bing في السوق غير مبهرة.

وعلى الرغم من أن متصفح Bing ثاني أكثر محركات البحث شعبية بحصة سوقية تبلغ 6.89 %، في حين أن Yahoo وDuckDuckGo وYandex وAOL لا تمتلك إلا حصص ضعيفة للغاية، حيث استحوذت جوجل على حصة سوقية تبلغ 91.55 % في أكتوبر 2023.

وكان من المفترض أن يتحدى Bing هيمنة جوجل على البحث لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث أرسلت شراكة مايكروسوفت مع OpenAI موجات من الصدمة لجوجل وأضرت بأسعار أسهمها، ولكن كانت التوقعات حول شراكة ChatGPT-Bing للسيطرة على حصة جوجل في السوق مبالغ فيها إلى حد كبير.

وفقًا للبيانات، انخفضت حصة Bing في السوق فعليًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية على مستوى العالم وكذلك في الولايات المتحدة، حيث انخفضت من 7.4% إلى 6.89% بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023.