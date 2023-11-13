رش وعلاج 2081 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية في الجيزة

أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال أحمد، وبالاشتراك مع المركز القومي للبحوث (معهد البحوث البيطرية --قسم الميكروبيولوجي والمناعة )، قافلة بيطرية علاجية مجانية، وتوعوية بناحية قرية الاخصاص بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وذلك بحضور نخبة من أطباء مديرية الطب البيطري وأطباء المركز القومي للبحوث بمختلف التخصصات.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، واللواء أحمد راشد والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

واسفرت القافلة عن:

-علاج وكشف الأمراض الباطنية لعدد ٥٦٤ راس من الابقار والجاموس والاغنام والدواب

-رش ١٥٠٠ حيوان للطفليات الخارجية.

-علاج الامراض التناسلية لعدد ١٧ حيوان من الابقار والجاموس والاغنام.

-فحص وعلاج عدد ١٨٤٤ من الدواجن (دجاج وبط وحمام وارانب).

-عمل ندوات للتوعية بأهمية التحصينات الوقائية والتأمين الصحي علي الماشية.

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