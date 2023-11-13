مسئول بشمال سيناء: شفاء 12 حالة من المصابين الفلسطينيين في مصر

قال اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظة شمال سيناء، إن 146 حالة دخلت مستشفى العريش وتم شفاء 12 حالة، ومحافظة شمال سيناء جهزت مبنى بـ 50 سرير للاستشفاء للحالات التي تخرج لحين عودته من جديد إلى قطاع غزة

تفاصيل استقبال المصابين الفلسطينيين

وأضاف مصطفى، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي، خلال لقاء خاص من داخل مستشفى العريش لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن كان هناك إقبال من الأهالي المصرية لتقديم أي مساعدة للأشقاء الفلسطينيين، سواء هدايا أو التبرع بالدم أو غير ذلك، شعور المواطن المصري ظهر بشكل واضح بعد دخول الحالات الفلسطينية لمستشفى العريش، لافتا إلى أن مصر قدمت 3 أنساق لاستقبال الحالات، النسق الأول محافظة شمال سيناء، والنسق الثاني مدن القناة، والنسق الثالث القاهرة الكبرى، بحسب درجة الإصابة والاحتياج.

وتابع، أنه يوجد مجموعة عمل موجودة في المعبر تحدد المستشفى التي يتوجه لها المصاب فور دخوله إلى مصر، موضحا أن المستشفيات التي تم نقل المصابين فيها، مستشفى الشيخ زويد، ومستشفى العريش، ومستشفى أبو خليفة، ومستشفى الإسماعيلية، ومستشفى 57357، ومستشفى الشيخ زايد، ومستشفى معهد ناصر، وفقا للإصابات.