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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الكينية: البرهان وروتو يعلنان الحاجة إلى معالجة بطء مفاوضات جدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شدد الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، على الحاجة الملحة لإيجاد حل للصراع بالسودان في أقصر وقت ممكن، ومواجهة البطء الذي تواجهه مفاوضات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع.

والتقى روتو والبرهان، في العاصمة الكينية نيروبي، وبحثا خلال اللقاء تطورات الأزمة السودانية التي اندلعت منذ منتصف أبريل الماضي، بعد نشوب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت الرئاسة الكينية في بيان لها، إن الزعيمين أجريا محادثات ثنائية حول الوضع الأمني الأخير في السودان والمنطقة، كما استعرضا حالة مبادرات السلام الجارية، بما في ذلك عمليتا السلام في جدة والإيجاد.

وأشار البيان إلى اتفاق روتو والبرهان، اعترفا بالتقدم البطيء لمفاوضات جدة، وإلى الحاجة لتسريع عملية نحو وقف الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على عقد قمة عاجلة للإيجاد، في سبيل إيجاد طرق لتسريع عملية جدة نحو وقف الأعمال العدائية في السودان، وستتفق القمة أيضًا على إطار عمل لحوار سوداني شامل.

واختتم بيان الرئاسة الكينية بالإشارة إلى التزام الرئيس وليام روتو، بإحاطة رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن هذا الاجتماع.

وشهدت علاقات السودان وكينيا، توترا شديدا بعد اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ووجهت الخرطوم اتهاما صريحا لنيروبي بدعم محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي قائد الدعم السريع.

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