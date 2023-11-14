تحلم بعض الفتيات بأن يصبح بياضهن ناصعا كالقمر، تلفت الأنظار وتصبح محط الانتباه والإعجاب، ولكن مع انتهاء فصل الصيف تلاحظ أن هناك بعض التصبغات فى البشرة والاسمرار، ما يجعلها تشعر ببعض الضيق وأنها أصبحت أقل جمالا.. فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك عشر نصائح لتفتيح البشرة بعد انتهاء فصل الصيف وفقا لما نشره موقع هيلثي :

10 نصائح لتفتيح البشرة بعد انتهاء الصيف

استخدام واقي الشمس: استخدمي واقي الشمس بشكل منتظم، حتى في فصل الخريف، لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة وتجنب التصبغات الجلدية.

تنظيف البشرة بلطف: قومي بتنظيف البشرة يوميًا باستخدام منتجات مناسبة لنوع بشرتك. حافظي على استخدام منظفات لطيفة وغير مهيجة للحفاظ على توازن البشرة.

التقشير: قومي بإجراء عملية التقشير بانتظام لإزالة الخلايا الميتة وتحفيز تجدد الخلايا. يمكن استخدام منتجات التقشير الكيميائي أو الميكانيكي، ولكن تأكدي من عدم إفراط استخدامها لتجنب تهيج البشرة.

استخدام مبيضات طبيعية: استخدمي بعض المكونات الطبيعية لتفتيح البشرة، مثل عصير الليمون، وعسل النحل، واللبن، وماء الورد. يمكنك استخدام هذه المكونات كقناع أو مقشر طبيعي لتفتيح البشرة.

ترطيب البشرة: استخدمي مرطبا مناسبا لبشرتك بانتظام للحفاظ على ترطيبها. يمكنك استخدام مرطبات تحتوي على مكونات مفتحة مثل حمض الهيالورونيك وفيتامين سي.

تجنب التدخين: يعتبر التدخين من أسباب تلف البشرة وتدهورها. حاولي تجنب التدخين والتعرض للتدخين السلبي للحفاظ على صحة البشرة.

تغذية صحية: حافظي على تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات والأطعمة الغنية بالمضادات الأكسدة. ذلك يساعد في تعزيز صحة البشرة وإشراقها.

شرب الماء بكميات كافية: تناولي كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب البشرة وتعزيز صحتها.

النوم الجيد: حصولك على قسط كافٍ من النوم يساعد في تجديد الخلايا الجلدية وتحسين مظهر البشرة.

الحماية من التوتر: حاولي التعامل بشكل صحي مع التوتر والضغوط اليومية، فالتوتر يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة البشرة. قومي بممارسة الأنشطة المهدئة مثل اليوجا، والتأمل، والتمارين التنفسية للمساعدة في تخفيف التوتر وتحسين صحة البشرة.

من المهم أن تتذكري أن تفتيح البشرة يستغرق وقتًا وأن النتائج قد تختلف من شخص لآخر، إذا كنت تعانين من مشاكل جلدية خطيرة أو لديك أي استفسارات حول رعاية البشرة، فمن الأفضل استشارة طبيب الجلدية المختص.